印度新冠肺炎疫情爆炸，昨(1日)單日確診更創下40萬人的新高紀錄，台灣一名在印度工作的楊姓台籍幹部昨也傳出染疫身亡，另外還有11名台人也確診，前天PTT上出現一篇文章，指老闆急徵員工去印度工廠工作，一個月給付一年的薪水，高達72萬元台幣，年薪變月薪到底衝不衝，在網路上掀起激烈討論。

印度已累計1910萬人染疫，逾21萬人死亡，疫情失控，4月30日有網友在PTT上PO文，表示朋友的老闆急徵公司內員工馬上出發去印度廠，處理緊急狀況，歸期未定，月薪直接用年薪計算，不滿1個月就照比例算，徵求公司內自願勇士，讓朋友很心動，人生沒幾次這種賺錢機會，「他目前月薪6萬，等於一個月可以領72萬」。

原PO表示，印度每天有超過30萬人確診，且世衛組織（WHO）警告隱性確診恐達5億人，猶豫真的要勸朋友賭一把嗎？對此，網友紛紛留言：「N95戴緊、疫苗打好衝啊」、「一個月72萬，可以啊」、「身體夠健康可以拚看看，反正年輕人死亡率又不高」、「衝啊，反正沒錢的話也是爛命一條」。

但也有人勸不要去印度工作，「薪水袋變白包袋」、「印度的病毒不是說已經變異了嗎？疫苗說不定已經沒用」、「給我一億我也不去」、「先給錢再考慮，不然去了你有的拿？」、「不要忘了，去印度絕對先拉肚子拉三天才能正常活動，這三天你的抵抗力，只能說保重」。

印度新冠疫情急速惡化，中央社報導在印度工作的台灣人至少有11人感染，昨天(1日)下午一名49歲楊姓台籍幹部在新德里古爾岡的醫院不治身亡。據了解，該名台幹確診後隨即住院，本來恢復狀況不錯，曾請駐印度代表處協助轉到設備更好的醫院治療，然而昨天下午病情突然急轉直下，不幸離世。

(中時新聞網)