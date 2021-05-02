5月1日據美國記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，騎士決定與前隊員巴西中鋒瓦萊喬（Anderson Varejao）簽約至本季結束，而另外據騎士隨隊記者費德(Chris Fedor)指出，騎士計畫透過一份10天合約簽下他，讓他身穿騎士球衣打完最後一場NBA比賽，然後就此退休！騎士目前傷兵滿營，之所以還有空位簽人，是因為他們向聯盟申請困難特例，以此獲得第18個陣容名單。

13-year NBA veteran Anderson Varejao plans to sign with the Cleveland Cavaliers for the remainder of the season, sources tell @TheAthletic @Stadium. Varejao is returning to the franchise with which he’s spent 12 decorated years. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 30, 2021

瓦萊喬於2004-2016效力騎士，場均能得7.6分7.5籃板1.2助攻和0.7火鍋，當時2003年進入聯盟的詹姆斯(LeBron James)和他並肩作戰多年，而到2016年結束，騎士在交易截止日前與魔術、拓荒者達成3方交易，將生涯12季都效力騎士的他送出，當時讓詹姆斯不太開心。但之後他並沒為拓荒者效力，反被勇士簽下，也被大家調侃是去敵軍臥底的，因16年騎士和勇士於總冠軍賽碰頭，他扮演騎士仇敵角色，不過在勇士他多半是龍套球員很少上場，在2016-17賽季中勇士裁掉他，但由於他有為球隊打14場，所以獲得當年冠軍戒。

瓦萊喬生涯於2004年第2輪30順位被魔術選上，之後前往騎士，有著「巴西影帝」、「巴西米粉頭」稱號，因為他的爆炸米粉頭非常吸睛，在場上也不時會來個假摔製造犯規，讓球迷印象深刻，另外他也是巴西國家隊一員，雖然在NBA份量不太高，但在國家隊是舉足輕重的角色，之前巴西隊還有巴波沙（Leandro Barbosa），兩人都是隊上最強戰力。如今瓦萊喬能回到生涯發跡之地退休令人欣慰，畢竟他為騎士奉獻多年，相信這是他應得的榮耀！

(中時新聞網)