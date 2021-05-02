這下子爵士的西區龍頭地位越來越保不住了！隨著本季戰績遭到太陽追平，又因雙方對戰，太陽取得3勝0敗絕對優勢暫時搶走西區龍頭席位，爵士官方2日針對當家射手米契爾的右腳踝扭傷重新評估，確定他將還需缺席1周，甚至可能例行賽打不了。

米契爾在4月17日與溜馬比賽當中，不小心造成右腳踝嚴重扭傷，少了本季場均26.4分、5.2助攻與4.4籃板的他之後，爵士戰績逐漸下滑，加上主控康利也因腿傷連續缺席3場，爵士自然更加沒有贏球本錢，米契爾卻還需等上1周。

畢竟目前NBA例行賽大約只剩兩周時間，假如米契爾必須等到下周才可重新評估，恐怕到時候爵士也不太可能勉強他在季末傷癒復出，除非他們還有機會保住西區龍頭位置，但對爵士來說，擁有真正健康的米契爾回歸，才是最重要的事。

目前爵士本季還剩9場例行賽，除了今天出戰暴龍，接著要跟馬刺2連戰，然後面對金塊、火箭、勇士、拓荒者、雷霆與國王，賽程還算不太吃緊，想要保住西區龍頭，除了期望米契爾下周可以歸隊，其餘爵士球員還需繼續爭氣一點才行。

(中時 )