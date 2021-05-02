在公眾場合裸露恐觸犯妨害風化。近日一名女網友在臉書張貼一段影片，片中一名身材高䠷的長髮女子，在國道3號清水休息站，全身穿著透視裝，胸前僅用胸貼遮住重點部位，下半身則是穿丁字褲遮掩，讓許多路過的民眾看傻眼，影片曝光後，有網友認出是偽娘網紅「大奶酥」，紛紛留言撻伐「穿成這樣出門，會嚇到小孩」。

一名女網友昨（1）日晚間於臉書社團《爆料公社》分享一段14秒短片，一名長髮及肩的女子，全身上下僅穿著一件透視連身衣、丁字褲，胸前則用胸貼遮掩，踩著10公分高高跟鞋，在人來人往的清水休息站內，讓一旁路過的民眾都看傻了眼，甚至回頭打量，十分引人注目，拍下這幕的女網友也直呼「真是太開放了」。

有眼尖網友一眼認出是網紅「大奶酥」，即便是男生，但這樣的穿著仍令許多網友質疑「有妨害風化」。（圖／翻攝自爆料公社）

影片曝光一個晚上，就有2.9萬網友按讚、留言及分享，多數人認為「公眾場合穿這樣真的很不行」、「教壞小孩」、「這要一旁的路人怎麼教小孩？」、「這樣沒有構成妨礙風化嗎？」、真的很誇張」、「她好像是男的」、「她有喉結」、「不管是男是女，穿這樣都不太好吧」。

影片來源：爆料公社

其中有不少網友認出，這名女子其實是知名偽娘、網紅「大奶酥」，是一名44歲的男子，興趣是將自己打扮成女生，大膽的穿著，再加上胸前的假胸，因此取名為「大奶酥」。過去已有多次在公眾場合穿著暴露服裝，受到關注，這回在清水休息站被拍到，又再度引發話題。

(中時新聞網)