外交部援助醫療物資，以協助印度因應當前的抗疫需求。（外交部提供）

印度疫情失控，外交部今天表示，「我國第一批協助印度對抗疫情的醫療物資，包括150台製氧機及500支氧氣鋼瓶，由中華航空貨機運送，今天清晨7時起飛，預計上午11時運抵印度德里國際機場，旅居印度台商僑民目前只剩100多人，4月30日有14位國人也搭乘日本航空班機經日本東京轉機，於5月1日返國」。

外交部副發言人崔靜麟表示，「印度駐台代表戴國瀾對我國友誼與協助深表感謝。我國駐印度代表處也已聯繫印度政府，將依印方安排，這一批救援物資統一由接受外國救援物資印度紅十字會接收。我國將繼續提供迫切需要的救援醫療物資，以協助印度因應當前的抗疫需求」。

印度第二波疫情來勢洶洶，自今（110）年4月初起持續惡化，連日來的單日確診人數與病故人數屢創新高，極需國際社會提供協助。

崔靜麟表示，印度為台灣重要的朋友及合作夥伴，外交部這一周來，積極協調衛福部、經濟部、醫衛機構以及相關廠商，以最快方式整合國內醫療資源，加速提供印度人道援助的流程，緊急提供第一批救援物資。

另外，駐印度代表處、駐清奈辦事處也持續聯繫在印度的僑民及台商，關心他們的現況並提供防疫及施打疫苗的相關資訊，隨時提供必要協助。由於疫情的關係，旅居印度的台商僑民已經陸續回台灣，目前只剩一百多人，4月30日另有14位國人搭乘日本航空班機經日本東京轉機，於5月1日返國。

外交部強調，疫情無國界，印度疫情持續延燒，凸顯全球及區域防疫合作的急迫性與重要性。台灣有能力、也有意願繼續對國際社會做出貢獻。在這個艱難時刻，台灣與印度朋友站在一起，共同因應疫情的挑戰，並將持續提供台灣的防疫經驗、醫療物資等相關協助，希望印度早日度過難關。

(中時 )