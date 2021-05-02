桃園市長鄭文燦2日上午提到，現在擴大隔離採檢的部分執行得很完全，目前20個確診個案也追蹤得很徹底，希望把4月15號以後，曾經住過諾富特飯店的所有房客都能夠找出來，把風險降到最低，而他也特別拜託民航局，針對外籍機師要使用專用通道、專用車輛，「外籍航空機師不可成破口」。

鄭文燦說，昨天請民航局針對三家防疫旅館支援的部分，因為這必須要民航局來指定分配，昨天民航局也已經協調完畢了，因為外籍航空公司的機師需要做電子圍籬，何時進駐、何時出境皆由民航局統一管理，外籍航空機師使用專用通道、專用車輛到集中檢疫處，因此也要讓外籍機師習慣這套做法。

鄭文燦指出，他特別告知民航局「外籍航空公司的機師不能成為破口」，一定要特別保持督導的狀態，至於華航的部分，也已經請華航使用的防疫旅館必須要高標準防疫。鄭文燦坦言，其實市府的防疫旅館，都是只能到房間、不能到餐廳，這項標準已經執行了一年，且執行得很徹底。

另鄭文燦說明，為了保護防疫旅館，他也已經請防疫旅館造冊，相關工作人員都要打疫苗，目前還算順利，期盼過一段時間後，防疫旅館工作人員的疫苗施打完畢，同時也能增加他們的防護力。

(中時 )