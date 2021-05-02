立委蔣萬安被外界認為是國民黨在2022年競選台北市長的有力人選，而他近來也著手籌畫「跨領域創新協會」，期望該組織可以扮演智庫的角色，而該舉也被解讀為為市長選舉積極備戰；而黨內人士指出，國民黨2022年首都之戰黨內選舉細則最快會在今年11、12月開始討論。

2022年台北市長之戰成各界焦點，藍綠陣營會派誰出戰，也吸引各界關注，而國民黨當中參選呼聲最高的立委蔣萬安，近日也獲得英媒《MONOCLE》高度評價，該雜誌還分析蔣萬安的特質指出，他可以成為下任的台北市長，並帶領國民黨成為更有力的反對黨。

綜合媒體報導，蔣萬安在近期也積極籌組「跨領域創新協會」，該組織將扮演他的智庫，被解讀為積極為選舉備戰；據悉，該協會中涵蓋了各界的人士，包括法律、公衛、生技界，而值得注意的是，前高雄市長葉匡時也在董事名單之中。

現任台北市長柯文哲將在2022年結束他兩屆的任期，這次的首都選舉競爭想必相當激烈，不僅民進黨就已經有衛福部長陳時中、前文化部長鄭麗君、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦等人被點名；被認為是柯文哲欽點的接班人：副市長黃珊珊；國民黨內還有市議員羅智強也躍躍欲試，蔣萬安這次的市長選戰預估將面臨相當多的挑戰。

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(中時新聞網)