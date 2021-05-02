3月21日黃蜂與快艇之戰造成右手腕骨折的黃蜂後衛「球弟」拉梅洛鮑爾，2日超前進度宣告傷癒復出，隨即拿下11分、8助攻與7籃板的年度新人王等級身手，幫助黃蜂107比94擊退活塞中止2連敗，目前31勝32敗仍居東區第8。

原本拉梅洛鮑爾一度傳出本季提前報銷的消息，沒想到他的恢復速度超快，且在上周就跟黃蜂另一名傷兵蒙克同時投入訓練，兩人也在今天宣告復出上場，畢竟球弟跟灰狼後衛愛德華茲同為本季新人王熱門人選，他當然想要趕緊回歸爭取。

加上黃蜂當前處於東區第8的位置，除了希望可以繼續保有打附加賽的資格，黃蜂也僅領先東區第9溜馬1.5場勝差、領先東區第10巫師2場勝差，當然更加需要拉梅洛爆爾的回歸，接下來就看帥哥射手海沃爾何時可以宣告傷癒歸隊了。

黃蜂今天以洛席爾29分最高，另拿7籃板、4助攻，布瑞吉斯也有27分，先發中鋒華盛頓16分、8籃板，跟拉梅洛鮑爾一起復出的蒙克11分；早跟今年季後賽沒有關係的活塞，則以法蘭克傑克生25分，貝伊也拿22分，泰勒庫克12分。

(中時 )