中市台灣大道與三民路口附近日前傍晚有輛自小客車違停車道，導致交通大亂，員警獲報吹哨揮手要求移車，駕駛都沒回應，趨前拍窗查看發現45歲的張姓男子昏厥趴在方向盤上，員警緊急通報警網協助送醫，與家屬連繫才得知他開車外出要到醫院洗腎，竟身體不適半路昏厥， 所幸警方及時救援才化險為夷。

台中自小客違停路中交通大亂，員警衝上前一看駕駛已昏迷。(陳淑芬翻攝)

張姓男子開車前往醫院洗腎，途中身體不適昏厥，車子違停車道造成交通大亂，警方查看發現緊急送醫。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

台中市警一分局大誠分駐所員警4月29日傍晚5時許在台灣大道與三民路口值勤，1名公車司機通報附近車道竟停著一輛自小客車影響交通，員警到場查看，對該車吹哨、揮手要求移車，豈料，駕駛都沒反應。

員警趨前查看，發現駕駛趴在方向盤上一動也不動，甚至拍窗大聲呼叫「先生」、「車窗搖下來」，駕駛也沒動靜。警方察覺有異緊急打開車門、拉起手煞車，防止車輛滑動發生意外，詢問駕駛是否身體不適，需要協助送醫？他才慢慢恢復意識，點頭示意。

警方通報119到場救護及請巡邏網到場，協助將該名駕駛送醫，救護過程中，該駕駛手機響起，警方接聽竟是家屬來電，才得知這名駕駛是45歲張男，他開車出門要到醫院洗腎，但是家屬接獲醫院通知他並未報到，且電話無人接聽。家屬情急打電話追人，沒想到竟是警察接聽電話。

張妻得知丈夫前往醫院途中身體不適，竟昏厥車內，所幸有警消及時發現救助，並送醫治療，一再向警方道謝。

(中時 )