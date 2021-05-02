曾拍攝知名電視廣告的邱姓廣告製作人，一時異想天開，竟將攝影機放在更衣室內偷拍妻子寬衣解帶過程，事後妻子在整理雜物時發現攝影機，進而從裡面的記憶卡，看到自己的裸體影片，憤而提告，才知丈夫已偷拍她1年。台北地院依妨害秘密罪判邱男徒刑4月，得易科罰金12萬元。

北檢調查，38歲邱男於2019年5、6月間，在住處更衣室內之層架上架設攝影機，攝錄妻子在更衣室內沐浴前後的裸體影片，去年8月初，妻子在更衣室整理雜物時發現攝影機，並自攝影機內取出記憶卡，經檢視記憶卡內檔案，發現全是自己的裸體影片，報警提告。

警方查出是邱男所為，將邱男送辦。北檢因邱男認罪，但邱妻不願原諒丈夫的偷拍行逕，檢察官依妨害秘密罪起訴邱男，聲請簡易判決處刑。

北院審理後認為，邱男未尊重妻子隱私權，無故以錄影竊錄妻子身體隱私部位，侵害對方隱私權，造成她精神上承受極大壓力，加上邱男未與妻子和解，判決邱男徒刑4月，得易科罰金。可上訴。

(中時 )