3⃣0⃣ points (& counting) for 3⃣0⃣ pic.twitter.com/axFJFwNpXI — Golden State Warriors (@warriors) May 2, 2021

勇士當家球星柯瑞2日在出戰火箭比賽第3節徹底爆發，不僅單節轟進5顆三分球，更一個人包辦23分，帶領勇士順利擺脫火箭糾纏，最後以113比87輕鬆取勝，本季勝率重新回到5成(32勝32敗)，續居西區第10的晉級季後賽邊緣位置。

原本柯瑞上半場手感低迷，半場只有7分進帳，但到了第3節，突然找回自己火燙手感，不僅單節投進5顆三分球，更獨拿23分，幫勇士打出誇張28比4的下半場開局，比數頓時變成77比59，火箭簡直被柯瑞一個人弄到完全不會打球了。

柯瑞全場投23中9，含三分球投17中7，拿下全場最高30分，外加6籃板、5助攻，乍看之下他的手感欠佳，但他在第3節投11中7，含三分球投7中5，可知他在第3節手感多麼火燙，威金斯也替勇士拿30分，穆德與普爾各有17分。

只打了半場好球的火箭，則以前役猛轟生涯新高50分的小將凱文波特16分最高，泰特與小馬丁各有14分，伍德與布魯克斯各拿10分，火箭本季16勝48敗，位居聯盟與西區墊底，完全達成把「大鬍子」哈登送去籃網後徹底擺爛的計畫。

(中時 )