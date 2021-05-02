「台中市民有福了！」台中南屯精科樂活及太平育賢好宅去年招租，吸引2492人申請入住，最終抽出475名幸運兒，平均中籤率19％，競爭激烈，因部分民眾家庭因素或個人生涯規劃於遞補過程中棄權；台中市住宅發展工程處將於3日至5月28日釋出共26戶三房型好宅，歡迎民眾把握機會申請。

中市住宅發展工程處指出，南屯精科樂活好宅釋出11戶，太平育賢一期好宅釋出15戶，兩處皆配備冷氣、廚具、瓦斯爐、衛浴設備、熱水器、曬衣架、單人或雙人床箱、衣櫃、窗簾、燈具及對講機(含緊急求助系統)等傢俱(電)。

住宅處強調，遞補申請地點可至文心第二行政大樓1館收件櫃檯(台中市西屯區文心路二段588號)辦理，也可備妥資料後郵寄掛號至市府住宅發展工程處(台中市西屯區文心路二段588號)，報名時間以郵戳為憑，申請書電子檔可至台中市政府住宅發展工程處網站( https：／／thd.taichung.gov.tw／2458657／post )下載，相關問題可洽住宅處住宅服務科，電話04-22289111轉64601~64605。

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