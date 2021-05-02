已請辭民進黨北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑疑涉毒，遭開除黨籍。外傳趙介佑是仍在服役的替代役男，內政部今天駁斥傳言非事實，趙介佑早已二度因案停役，所涉偽造、詐欺等案件交由司法機關偵辦。

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內政部上午指出，依規定替代役的管理是由用人機關負責，不是役政署。趙介佑在澎湖監獄服役時，是由澎湖監獄管理；在北投區公所服役時，則是台北市政府管理。

內政部說，趙介佑在107年5月14日首次入營在澎湖監獄服役，7月由澎湖監獄移送法辦，並因案停役，直到108年9月才執行完畢。

至於有媒體刊登去年趙介佑與內政部長徐國勇的合照，內政部表示，部長是應民眾要求，由於部長身為公眾人物，基本上不會拒絕民眾合照要求；徐國勇也並不認識趙介佑。當時趙介佑因已服刑完畢，屬於等待回役、補服剩餘役期中，因此也並非逃兵身份。

內政部說，由於役政署清查發現趙介佑尚涉他案審理中，因此直到今年2月，趙介佑才二度回役，因已婚、有小孩，以家庭因素調整到台北市北投區公所服役，之後台北市政府兵役局在4月移送法辦，並在4月20日起因案停役。

內政部強調，趙介佑因案停役後，就已無現役役男身分，請外界勿以訛傳訛，且趙介佑所涉偽造、詐欺等案件，都已由司法警察機關偵辦審理中。（編輯：楊凱翔）1100502

(中央社)