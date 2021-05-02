40歲香港女星張柏芝日前屢被直擊肚凸、小腹明顯，讓她身陷懷第四胎疑雲，對此，張柏芝沒有正面回應，不過她近期則是在IG曬自拍影片，預告將分享瘦手臂心得，只見張柏芝身穿白色微低胸小背心入鏡，傲人上圍、腰線、手臂全都露，張柏芝身材纖細、相當不科學，同時，張柏芝也親解她日前發福的真相：「之前吃太多了，胖了一點點」。

張柏芝近日在IG曬自拍影片，只見她身穿白色微低胸小背心、黑色貼身長褲入鏡，張柏芝的身形纖瘦不少，鎖骨和細手臂吸睛，她不只沒有小腹，身材還零贅肉，40歲身材太狂，怎麼看都不像是三個孩子的媽。

張柏芝穿白色微低胸小背心入鏡，傲人上圍、腰線、手臂全都露。（圖／取材自張柏芝微博、東網）

同時，張柏芝還透露自己：「之前吃太多了，胖了一點點」，並以手勢形容自己的手臂是粗的，不過張柏芝也提到自己近期在密集運動，為了能在夏天穿小背心，她花費不少努力健身，張柏芝並發文：「努力健身身心健康，少少分享個人的瘦手臂心得，夏天來臨穿背心」，張柏芝表示，她練了3天，真的開始有一點線條，她開心說：「手臂練得好看」，並預告將會分享健身過程。

其實，張柏芝登上女星選秀節目《乘風破浪的姐姐2》時，她就曾和其他女星直呼：「張柏芝是腫的」，張柏芝接著還自問自答：「腫是什麼？螺螄粉真的告訴我」，原來是自從那英讓張柏芝吃了一次螺螄粉後，她就深深愛上，女神真實反應更是狂圈粉。

(中時新聞網)