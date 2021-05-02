會計師界各個臥虎藏龍，許多會計師都有藝術長才，特與經發局合作，由建拓聯合會計師事務所長陳皇權提供攝影作品；陳皇權除會計師業務外，也熱心致力於攝影創作，並積極參與攝影學會事務，推廣影藝交流與觀摩，曾於數屆中部美展及台中市大墩美展中獲獎。

中市經發局與台中市會計師公會合作，在台灣大道市政大樓文心樓1樓公司登記辦公室，展示會計師精選的攝影作品，呈現「生活藝術化‧藝術生活化」的美感，讓前來洽公民眾在友善宜人的氛圍中等候申請，為公司登記櫃台帶來不一樣的風采。

建拓聯合會計師事務所長陳皇權說，此次攝影展覽以「生活藝術化‧藝術生活化」為主要創作理念，隨著數位科技的進步，生活不只是口號，人人都可以成為生活藝術家，創作的的重點不拘泥於任何器材。

陳皇權指出，展覽精選5幅作品展出均為手機創作，主題分別為「家」、「昇」、「泊」、「約」、「歸」，作品中包含創作三要素「線條、色調、情感」，希望讓欣賞者慢慢體會。

經發局長張峯源強調，會計師公會長年熱心公益，自102年市府開辦公司登記以來，每日派駐會計師志工，於上午時段提供民眾諮詢。感謝公會更進一步合作展示攝影作品，提升更優質的辦公環境，讓民眾在等待洽公的同時也能欣賞藝術，此次展示至7月底為止。

(中時 )