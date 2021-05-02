今天在大聯盟場上小熊以3：2險勝紅人，小熊派出戴維斯(Zach Davies)先發投球，但他只投了4局就被敲2分退場，但接替的五位投手都沒有失分，讓小熊拿下這場比賽勝利，而勝投記在第二位中繼投手(Rex Brothers)身上。

但今天比賽最大焦點恐怕不是投打對決，而是在8局上半發生的一場爭執，當時紅人投手賈瑞特(Amir Garrett)三振小熊打者雷佐(Anthony Rizzo)後相當激動，興奮搥胸叫囂並比出「這是我主場」手勢，當打者回休息區後他仍繼續噴垃圾話，這讓小熊隊友相當不滿，其中「魔術師」拜耶茲(Javier Baez)回敬了他幾句，更衝上場與賈瑞特爭辯，隨之而來兩隊板凳清空，場面非常火爆，眼看衝突就要展開，所幸最後在裁判勸阻下沒有發生嚴重衝突。

Amir Garrett strikes out Anthony Rizzo, words are exchanged and then both benches clear during the Reds and Cubs game. pic.twitter.com/dGX508V2Gh — Bally Sports Cincinnati (@BallySportsCIN) May 1, 2021

Garrett and Baez have locked horns before. See this video from 2018. https://t.co/1f9w6RfHsA #reds — Mark Sheldon (@m_sheldon) May 1, 2021

說到紅人投手賈瑞特，這已不是他首次上演爭執場面，2018年時他也曾三振拜耶茲，兩人之後也爆發衝突引發板凳清空，拜耶茲甚至比中指問候對方，這也難怪今天拜耶茲對賈瑞特如此不爽，因為兩人積怨已深。另外在2019年紅人與海盜爆發衝突，主角又是賈瑞特，9局上海盜大幅領先下，賈瑞特疑似不滿對手在休息室叫囂，一人衝進海盜陣營大打出手，引發兩隊肉搏戰，而紅人除賈瑞特強打普伊(Yasiel Puig)也遭驅逐。看來賈瑞特火爆脾氣已在聯盟出名，短短三年就爆發如此多次衝突。

Amir Garrett went at the Pirates all alone, Yasiel Puig still came to his defense after being traded to Cleveland 🤭



Madness in Cincinnati



(via @FOXSportsOH)pic.twitter.com/vqhNq9S2Ww — Bleacher Report (@BleacherReport) July 31, 2019

今天賽後小熊總教練羅斯(David Ross)相當不爽，他告訴記者說：「那是他個人風格，但我不同意，這是非常垃圾的行為！」拜耶茲方面則說：「我不會讓任何人不尊重我隊友或團隊！他的慶祝動作該和自己隊友分享，而不是我們。我對他打出過安打，但我也沒做任何舉動向他表達情緒。」今天拜耶茲共計4打數敲出1安打、雷佐3打數沒有安打，而賈瑞特只上場投了0.2局送出1次三振。他本季0勝1敗，主投8局投出5次三振，自責分率高達11.25，這也難怪他三振對手時會那麼興奮了，希望日後比賽他能控制一下自己的壞脾氣。

(中時新聞網)