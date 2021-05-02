桃園市八德區富城街1日晚間發生住宅火警，該民宅為鐵皮加蓋建物，2樓幾乎全面起火。消防人員趕往後，在2樓往3樓樓梯間救出58歲陳姓男子，但他當時已經命危，送醫後在晚間10時宣告不治，詳細起火原因仍需調查。

據悉，21時22分消防局接獲報案，消防局派出28消防員、8義消、11輛救災車輛前往救援，火是在21時42分獲得控制，消防員也在48分將受困的陳姓男子救出，但當時他已經失去呼吸、心跳、脈搏反應，雖緊急送醫，但仍在22時宣布死亡。

(中時 )