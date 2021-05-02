【回憶殺】經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》捧紅「甄嬛」孫儷、「皇后」蔡少芬以及「華妃」蔣欣等人，劇中女星斕曦也因「沈眉莊」一角爆紅，斕曦溫婉、端莊的形象鮮明，現實生活中，斕曦在2016年挺著孕肚嫁給歌手程祥，開心升格當媽的斕曦，卻因淡出螢光幕而被遺忘，讓她淚崩說：「現實會狠狠地打我的臉」。

斕曦畢業於中央戲劇學院，和唐嫣、白百何、文章、童謠等人是同屆同學，斕曦踏入演藝圈後，接連在電影《殘寺》、《我愛五指山》以及電視劇《天大地大》、《一代大商孟洛川》演出，而讓斕曦嘗到走紅滋味的，就是在宮鬥劇《後宮甄嬛傳》飾演「沈眉莊」爆紅。

斕曦為演「沈眉莊」一角，她與導演鄭曉龍會面時，鄭曉龍僅說：「你的虎牙如果長在孫儷臉上，倒還蠻可愛」，讓斕曦下定決心拔掉虎牙，要從裡到外都要符合「沈眉莊」的氣息，在斕曦的精湛詮釋下，她演活端莊嫻雅、溫婉可人、敢愛敢恨的沈眉莊，斕曦也以此爆紅，戲約和通告如雪花般飛來。

斕曦帶球嫁給大陸音樂才子程祥。（圖／取材自斕曦微博）

不過斕曦卻在當紅之際選擇急流勇退，在2016年挺著6月孕肚與大陸音樂才子程祥結婚，並在同年生下兒子「盼盼」，斕曦的演藝事業因此暫停兩年，之後，斕曦藉由陸綜《演員的誕生》重回螢光幕，斕曦語帶哽咽說，她以《甄嬛傳》爆紅後，接到不少戲約，讓她自信爆棚「認為生個孩子停個一年、兩年，關係不大」，不過斕曦卻淚崩說：「但是確實，現實會狠狠地打我的臉」，言語間透露被演藝圈淡忘的無奈。

斕曦感嘆自己因懷孕淡出螢光幕，而被外界淡忘。（圖／取材自中國浙江衛視官方頻道 Youtube）

斕曦當媽媽後仍不忘演戲「我是一個媽媽，我也想讓我的孩子看到，媽媽願意重新出發，站在這個舞台上，什麼時候都不晚，我是一個不想停下腳步的媽媽」，真誠發言感動全場。

現在斕曦積極重新出發，積極在《錦心似玉》、《希望的大地》等戲劇演出，客串角色也都可以看到斕曦的身影，同時，斕曦也因慈母形象讓她加分不少，也讓外界期待她之後的戲劇作品。

斕曦積極回歸螢光幕。（圖／取材自斕曦微博）

(中時新聞網)