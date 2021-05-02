趙介佑爆警局見入監友「嘻笑拍照還po網」 北投分局被記者問到啞口無言

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒、詐欺，台北市黨部評議委員會決議開除趙介佑黨籍，趙映光也請辭評議委員及一切黨務。此案使民進黨形象重挫，國民黨前立委孫大千則點名台北市黨部主委吳怡農，稱他東窗事發了才撇清關係、假裝無辜，明明登記參選主委時，是由趙氏家族的成員力挺陪伴，怎麼可能事發後才知道趙家的黑道背景。

孫大千今（2）日在臉書表示，原來民進黨不僅在檯面上是派系共治，在檯面下更是黑道當家，趙介佑事件恐怕只不過是冰山的一角。

孫大千指出，熟悉民進黨內生態的人士都很清楚，由於民進黨的黨職大部分由黨員直選，所以每個派系都要拜託幫派份子來協助豢養人頭黨員，因為幫派份子手下小弟眾多，一個口令一個動作，紀律嚴明；因此，黨內政治人物對於黑道人士介入黨務，一向都是睜一隻眼閉一隻眼。

孫大千指出，趙介佑事件恐怕只不過是冰山的一角。（圖／摘自孫大千臉書）

對此，孫大千請民進黨中央向全民澄清幾個問題：第一，為什麼趙介佑早在2016年因毒品案被法院判刑，卻拖到現在媒體大肆報導後才要火速開鍘呢？是誰一直在包庇縱容？第二，民進黨中央要不要去調查一下趙介佑手下的小弟，是否都持有民進黨的黨證？趙氏家族是不是台北市民進黨的人頭黨員大戶？

第三，孫大千指出，趙氏家族成員為什麼可以獨攬民進黨台北市黨部的幾個要職？是不是因為趙氏家族所掌握的人頭黨員，足以左右台北市黨部主委的選舉結果？第四，孫點名吳怡農，不要東窗事發了才撇清關係、假裝無辜，明明在登記參選主委時，是由趙氏家族的成員力挺陪伴，怎麼可能是事發當下才知道趙家的黑道背景呢？

最後第五點，孫大千說，民進黨要不要清查一下，除了台北市黨部以外，全國其他的地方黨部的幹部是不是也一樣被具有黑道背景的人士所把持掌握？他建議民進黨，應立刻啟動黨內的自清掃黑專案，否則遲早有一天，綠色會變成黑色。

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(中時新聞網)