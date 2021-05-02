更生受保護人因前科紀錄較不被社會大眾接受，在求職就業上容易碰壁。勞工局長張大春2日說，該局設置「更生受保護人就業服務單一窗口」，由專責就業服務員運用個案管理方式；依就業需求及職涯目標，提供個別化的就業諮詢及職缺媒合等多項服務，再次勇敢面對社會職場。

張大春說，為協助更生受保護人順利就業，勞工局就業服務處與台灣更生保護會台中分會合作建立線上轉介機制，提供客製化就業諮詢、推介在地工作機會及就業後追蹤，加上臨時工作津貼、安心即時上工計畫等方案；每月定期至台中地檢署觀護人室進行駐點就業服務，提供最新求才職缺。

60歲的小游(化名)曾做過洗床、大貨車司機等工作，後來因為酒駕而入監服刑，期滿出監後，因有前科一直找不到工作，居無定所倚賴福利單位供餐。後來由更生保護會將小游轉介至就業服務處。

勞工局指出，就業服務員協助「小游」先居住在社會局的短期安置場所，以及提供送餐與關懷服務，並為他推介社區清潔工作，穩定就業至今已滿6個月，生活逐漸回歸正軌。該局從去年至今，已協助超過200名更生人重返職場。

台中就業服務處說，就服處長期與人安基金會、更生團契等社福團體，建立轉介個案就業服務，並自2018年起與台中地檢署觀護人室合作辦理「求職便利通計畫」，提供駐點就業服務，每月一次指派就業服務員至地檢署提供就業諮詢、求職登記及各類徵才資訊。

台中就業服務處直接媒合更生人在地工作機會，幫助他們順利就業及穩定生活；歡迎有求職需求的更生朋友，洽詢更生受保護人就業服務單一窗口04-22289111分機36203，或至台中市就業服務處網站查詢。

(中時 )