弱勢阿嬤的餐車違置被勸導，中市清潔隊協助她遷運，持續營生。（中市環保局提供／陳淑芬台中傳真）

中市沙鹿區邱姓阿嬤推餐車沿街賣「割包滷肉飯」，獨力照顧3名幼孫，日前因餐車違規放置道路旁，遭警方勸導要求移走，老邁阿嬤心急如焚，台中市沙鹿區清潔隊得知後派車協助阿嬤將餐車移到不妨礙交通的私人土地，阿嬤得以持續謀生感謝萬分。台中市環保局長陳宏益2日表示，將持續推動清潔隊到府解決問題服務，讓服務貼近民眾需求。

邱姓阿嬤年輕時丈夫就早逝，她一人擺攤扶養子女成人，但是兒子結婚後因故離異，她為撫養3名幼小孫子，只好持續推著餐車穿梭於大街小巷賣「割包滷肉飯」，她因將餐車違規放置道路旁遭警方勸導，警方考量阿嬤屬經濟弱勢者，希望她將餐車放置於不妨礙交通的適當位置。

事經沙鹿區埔子里長蔡伶青聯絡沙鹿區清潔隊請求解燃眉之急，沙鹿區清潔隊到府服務的隊員陳虹菘及王雯琦等人得知阿嬤遭遇後，緊急派車幫忙，將餐車移置到不妨礙交通的私人土地。

邱阿嬤感激地表示，要不是沙鹿區清潔隊員們幫忙，真的不知道將來要如何生活；蔡伶青也對清潔隊親民的服務大表讚許；清潔隊員們則說，幫助阿嬤減輕生活負擔很有意義，每當想起她餐車問題解決後臉上綻放的笑容，更讓人覺得這是件神聖使命。

(中時 )