台中第二選區台灣基進黨立委陳柏惟罷免連署第二階段邁入最後一哩路，需在12日前送件2萬9113份連署書，領銜人楊文元評估昨（1日）應可提前達標。對此，國民黨台北市議員羅智強表示，「刪Q達標大快人心，就是讃」，但是為免中選會刻意刁難，羅智強呼籲，在最後10天，大家一起努力衝高連署份數。

羅智強今（2日）在臉書發文表示，「刪Q達標大快人心，就是讃」，萊豬立委陳柏惟罷免連署第二階段邁入最後一哩路，2萬9113份連署書提前11天達標，但這只是法定門檻，為免中選會雞蛋裡挑骨頭、刻意刁難，羅智強呼籲，「大家仍不能鬆懈，在最後10天，努力衝高連署份數」。

大批網友也在其po文底下留言表示，「本日最棒的消息，希望罷免成功早日到來」、「刪Q公投一起投，省時又省錢」、「台中加油」、「把不適的民代，淘汰；選出品質特優，期待」、「這種滿嘴三字經的人都能當立委？小心他動不動就問候你爸媽啦！被罷是剛好而已吧」、「趕快讓這個小丑消失啦...礙眼」。

對於連署提前達標，據《中國時報》昨報導，陳柏惟團隊執行長李雨蓁回應，委員對地方的重視相信鄉親都感受得到，近日對團隊加油送暖的聲音也變多了，尊重民意但不樂見有心人士利用假消息操控罷免，造成社會對立，相信鄉親都是很有智慧的。

依照相關規定，台中市立委第二選區選舉人數29萬1122人計算，罷免第一階段聯署門檻為2911份，送件後大約20工作天會有結果，第二階段門檻為2萬9112份，成案後舉行投開票，若要順利罷免陳柏惟，罷免投票時需約7萬2781張同意票才能過關，且同意罷免票要大於不同意票數，罷免案才會算成功。

(中時新聞網)