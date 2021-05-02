年僅22歲的香港男星吳偉豪，在系列作《愛‧回家》當中表現亮眼，逐漸打開知名度，而他不僅擁有俊俏五官以及燦爛笑容，更常在螢光幕展現結實肌肉，被封為「翻版吳彥祖」，然近日發生的事情，卻讓他陽光正向形象受損，吳偉豪先前被爆私生活混亂，愛約不同的女生上飯店，但被吳偉豪否認，如今網路上又流出最新藝人不雅片，眾人以健壯身形加上胸前2顆痣，比對出影中人很可能是吳偉豪。

今年才22歲的吳偉豪，在熱門戲劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「朱凌凌」，模樣討喜，吳偉豪因此大開知名度，而有著6塊肌、壯碩身材的他經常在社群貼出自己私下愛走出戶外旅遊、探險的照片，陽光形象深得男女老少觀眾喜愛，不要竟被爆出是個「花花公子」。

據《東網》報導，吳偉豪被爆私生活混亂，明明有一個大十歲的圈外人女友，但他不滿足，還同時跟許多女生來往搞曖昧，每個女生風格都不一樣，他最愛約妹上飯店極樂一晚，傳出其中一個女生是前港姐何泳芍，但吳偉豪對此全盤否認，卻不願回應跟原本的女友目前是否還在一起，因此重創形象。

而不止這樣，近日網上瘋傳一部男子自拍的12秒不雅片，畫面中該男子正在沖澡，表情一臉陶醉，之後鏡頭往下拍到男子正「自我愉悅」，之後又拍臉，男子露出了邪笑，靠著影中人身材以及胸前兩顆痣的特徵，認為就是吳偉豪本人，但他目前沒做出回應，粉絲也安慰他，希望他不要想太多，也認為他是受害者「同意拍攝並不代表同意流出」。

(中時新聞網)