大陸五一小長假首日，北京全市自然觀賞區和公眾的休遊的公共區域（大陸稱「公園」）共接待遊客114萬人次，與去年同期相比增加56％，較2019年同期則減少28％。鐵路方面，5月1日預計發送旅客148萬人次，有望創下北京局集團公司單日旅客發送量歷史新高。

數據顯示，大陸五一小長假北京全市公園首日114萬人次遊客與去年同期（73萬人次）相比，增加56％，與2019年同期（159萬人次）相比減少28％。其中，11家市屬公園接待遊客38.5萬人次，城區公園44.1萬人次，郊區公園31.1萬人次。

5月1日北京全市超萬人次的風景區共25個。其中，排名前三為動物園6.32萬人次、頤和園5.84萬人次、天壇5.64萬人次。

疫情下，北京全市公園風景區嚴格落實預約、掃碼、測溫、限流、錯峰等疫情防控措施，全力做好遊客接待服務保障工作，在確保不超過75％限流管控的基礎上，安排遊客入園遊覽，確保公園門區無遊客聚集。對部分客流量較大的公園，透過推行分時段預約遊園，引導遊客間隔入園、錯峰遊園。

今年春季以來，北京全市公園風景區共推出172個面積在1000平方公尺以上的春季賞花片區供廣大市民選擇遊覽觀賞，並推出花卉展擺、文化展覽、民俗體驗等60餘項特色文化活動。

5月1日當天，各區導覽員在全市70多個公園景區展開文明遊園導覽服務。北京市城管執法系統投入200餘人展開公園及周邊環境秩序執法檢查，巡查公園超過100個。

(中時 )