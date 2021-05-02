祥順運動公園利用新光水資中心次級水澆灌。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

次級水運送至太平運動場噴灌專用水塔。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

全省水情持續吃緊！台中市除開放72處新建建築工程工地地下水資源、6處水資源回收中心供民眾取水洗掃使用外，各區運動公園也落實節水；中市運動局強調，針對各運動公園推動節水措施，利用次級水作為草皮植栽澆灌使用，秉持「開源、節流、調配」原則，維護運動公園清潔及綠覆景觀。

台中市運動局指出，旱災中央災害應變中心，宣布苗栗、台中4月6日起進入「供5停2」民生限水；中市運動局配合中央區域供水調度，針對各運動公園推動節水措施，利用次級水作為草皮植栽澆灌使用。

運動局表示，其中太平祥順運動公園除新增取水處，提供次級水外，也修復舊有水井，重新配置公園內灌溉管線，達到節流效果；太平區運動場以水車載送新光水資源中心次級水至水塔蓄水澆灌，調配水源；大里運動公園、潭子運動公園與土牛運動公園則採地下水澆灌草皮。

運動局長李昱叡說，新冠肺炎疫情開始至今，民眾對於戶外運動場所的需求大增，包括健走、戶外球類、親子戶外活動都非常熱門，運動公園兼具運動場地、社區休憩與使用便利性，成為民眾戶外運動休閒的首選；市府將持續利用次級水與地下水維護運動公園景觀，讓市民在舒適環境中運動。

(中時 )