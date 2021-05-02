中國應急管理部昨晚在微博公告，今年「五一」假期民眾出行、出遊人次大幅成長，交通、旅遊安全風險集中，加上極端天氣增多，安全形勢嚴峻複雜，必須結合疫情防控因應。

據公告，中國國務院安全生產委員會副主任、應急管理部黨委書記兼部長黃明昨天主持召開視訊調度會議，研判全國災害事故形勢，進一步安排部署「五一」假期安全防範工作，會議並提出上述要求。

會議要求緊盯重大活動、交通、旅遊安全抓落實，各地全面掌握當地舉辦的購物節、展覽會、遊園等大型活動，結合疫情防控抓好安全防控措施落實，嚴格控制景區景點人流量，加強娛樂設施安全檢查，逐一落實旅遊場所高風險項目安全責任人，確保旅遊設施安全。

會議也要求各地緊盯重點行業領域和人員聚集場所安全落實，確保餐飲酒店、影院娛樂、大型綜合體等人員聚集場所安全責任，並聚焦礦山、危險化學品、交通運輸、建築施工等重點行業領域安全風險隱患排查整治。

會議還要求各地召集「明查暗訪組」深入重點區域、重點行業檢查督導。

公告提到，北京、河北、廣東、四川、雲南應急管理廳（局）和上海、山東消防救援總隊、內蒙古森林消防總隊負責人在會中匯報有關情況。

公告提到，截至5月1日下午6時，中國國家綜合性消防救援隊伍在重點區域設置2950餘個臨時執勤點，派駐2.5萬餘名指戰員（指揮官）前置駐防備勤；參與各類搶險救援任務1700餘次，出動車輛4000輛次、指戰員2.2萬餘人次，營救疏散群眾500餘人。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，中國官方今年春節倡導「就地過年」，許多民眾並未返鄉，因此連休5天的五一假期除湧現「報復性旅遊潮」，也有不少遊子回家團圓，使出行人潮大增。

中國交通運輸部預估，五一假期首日中國大陸鐵路、公路、水路和民航發送旅客總量達5637.3萬人次，比2020年同期成長了111.5%。（編輯：張淑伶）1100502

(中央社)