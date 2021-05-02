就算雷霆季前就決定本季進行大擺爛，把一場NBA比賽輸成這樣，簡直比打電話還扯！溜馬2日靠著傷癒復出的沙波尼斯，拿下26分、19籃板及14助攻的大三元演出，最後以152比95痛扁地主雷霆，你沒看錯！雷霆整整輸了57分之多。

打完上半場，沙波尼斯就拿22分、11助攻與11籃板的大三元數據，成為過去25年以來首位做到的溜馬球員，溜馬也取得82比46大幅領先，來到第3節換成利佛特發威，單節包辦15分，溜馬最多領先到63分，比賽內容早已變質。

沙波尼斯在4月19日打完與老鷹比賽後，就因背傷缺賽至今，沒想到才剛復出就有如此勇猛表現，只能怪雷霆太爛了，麥克戴摩也有31分進帳，利佛特25分、6助攻。溜馬目前30勝33敗，排東區第9，僅落後東區第8黃蜂1場勝差。

雷霆以先發中鋒摩西布朗16分、7籃板表現還算正常，米凱柳克與布雷德利各有13分，貝茲利10分，就算早已宣告無緣季後賽，雷霆把比賽輸到這種難堪地步，對於球員與教練來說，都將造成很大的心理負擔，但雷霆高層早就不在乎了。

(中時 )