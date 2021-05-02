「台積電的生活真的不是我想要的」。一名即將畢業的台大女大生表示，已拿到台積電的錄取通知書，但工作時數每天可能長達12小時以上，甚至還要與同事輪班，幾經評估過後，認為自己不適合，沒想到卻換來媽媽每天轟炸「台積電好棒」，試圖說服她去上班，令她不知如何是好，對此，網友一面倒支持原PO照自己的想法走。

該名台大女大生前天（4月30日）於論壇《Dcard》發文表示，有幸在快畢業時拿到台積電的offer，該職缺是一般的工程師，工作性質屬輪班制，幾個月就要輪一次早晚班，上班工時一天可能長達12小時以上，她自認自己的個性不適合，因此想要拒絕，不料，媽媽一聽十分反對，每天傳「台積電好棒」相關新聞轟炸，希望藉此說服她去台積電工作。

女大生透露，「媽媽從小就是把我當作投資工具」，也曾明確地向她要求畢業後要給她薪水的三分之一，作為孝親費，「媽媽希望我可以回饋她，我能理解」，但這其中也是虛榮心作祟，希望可以到處跟朋友炫耀，女兒念台大，畢業後在台積電。

女大生無奈地說，「台積電的生活真的不是我想要的」，過去許多學長姐畢業後也都進了台積電，各個都做得很痛苦想離職，媽媽卻告訴她「那是因為學長姐怕妳比他們優秀，因此不想讓妳進去」。這句話令她聽了直翻白眼，若真的去了台積電上班，就等於每天生活只有上班，沒有自己的時間，長期處於高壓也不利於健康，媽媽卻又說「進去做個一、兩年，就可以出來幸福一輩子」。

女大生實在受不了媽媽每日的轟炸，同時她也拿到另一家公司的offer，薪水雖然沒台積電好，但能準時上下班，並好奇問及「大家會希望符合父母期待嗎？但真的有自己的考量無法實現，該怎麼辦？」

貼文曝光後，網友一面倒支持原PO，「幹嘛在意他人的情緒勒索？人生自己的，父母講屁話一樣無視就行了」、「沒有實際在裡面待過，根本無法體會那個壓力跟痛苦」、「只有自己知道自己適合什麼，朋友甚至父母的話真的就是參考而已」等。

另外，留言中有一名女大生分享台積電男友的作息，一天當中最有精神的時間就是起床，每日下班回家都宛如喪屍般，勸原PO「若不缺錢的話，真的不要去」，回報父母的養育之恩是應該的，但人生是自己的，應遵循自己的想法。

(中時新聞網)