陳姓男子騎乘重機，1日中午行經橫山鄉，卻出意外喪生。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

陳姓男子騎乘重機，1日中午行經橫山鄉，卻出意外喪生。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

一名陳姓重機騎士，昨(1日)中午騎乘有「重機界法拉利」之稱的價值百萬元的紅色Ducati 959，行經台三線67公里處、約橫山縣九讚頭路段，疑因車速過快，摔倒後噴飛十餘公尺遠，現場留下長長血跡，陳姓騎士當場失去呼吸心跳，送醫後不治身亡。

陳姓男子1日騎乘百萬重機杜卡迪，行經台3線橫山路段時，不幸摔飛在路上身亡。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

據了解，陳男1日趁連假，出門與車友車聚，一行人先在北埔、竹東遊玩，隨後與車友們喝咖啡聊梯休息後，自行北上，未料在行經橫山鄉時發生意外。

當陳男行經台3線67K橫山九讚頭路段，遇上一處轉彎，盜卻突然失控在路口摔飛，整個人車在地上滑行餘十公尺，陳男直接噴飛到一旁人行道上，現場還留下一道數十公尺長的煞車痕與血跡，零件碎裂滿地。

警方獲報後趕到現場，發現煞車痕跡，且抽血後確認陳男並無酒駕，由於該路段無監視器，陳男意外原因仍有待釐清。

意外發生當下，不少遊客行經該路段前往內灣，救護人員抵達現場時，陳男已無呼吸心跳，送醫仍不治身亡。

(中時 )