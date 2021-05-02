鳥友陳宏昇在台南山上花園水道博物館發現一級保育類黃鸝現蹤。（陳宏昇提供／洪榮志台南傳真）

台南山上花園水道博物館自然生態豐富，上周才因為1隻超可愛的領角鴞寶寶「落地度辜」萌態暴紅，近日又有愛鳥人士發現，少見的朱鸝與一級保育類黃鸝也在園區內現蹤，還相互追逐，紅黃兩色在枝葉間穿梭，模樣逗趣。

上周領角鴞寶寶萌樣現身水道博物館的消息傳出後，就有許多愛鳥人士慕名前來，並帶著全套攝影器材，希望一睹領角鴞圓滾滾的可愛模樣。不料，在找到領角鴞之前，鳥友又有新發現，連續入園好幾天的愛鳥人士陳宏昇表示，原本打算來拍領角鴞，雖然撲空，但卻意外拍到珍稀的黃鸝及朱鸝，出現在同一棵樹的珍貴畫面。

陳宏昇指出，日前沙崙黃鸝育雛引起全民關切，想不到在水道博物館也看得到。他觀察到1對可能屬於亞成鳥的黃鸝，因為出現在朱鸝育雛築的鳥巢附近，因此被朱鸝驅趕。由於這兩種鳥類毛色都非常鮮艷，一看就能認出，紅黃鮮豔的毛羽，在枝葉間追逐跳動，極為搶眼；此外，還有正在築巢的鳳頭蒼鷹及翠翼鳩等珍稀鳥類，讓他覺得不虛此行。

台南市政府文化局表示，水道博物館坐落在平原與山地交界的丘陵地區，長期以來因為被列入水源保護區，管制民眾進出，人為干擾相對大量減少，才得以保存優渥的自然環境。根據2004年成大研究團隊的調查，光是半年間能記錄到的動物就超過百種，其中鳥類高達44種，領角鴞、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、甚至魚鷹、蜂鷹等各類珍稀鳥禽，也都有機會在水道博物館內看到。

館方表示，珍稀鳥類紛紛現身水道博物館，正好向民眾傳達保育的觀念，為了保護這些珍貴自然資產，園區內也設有多支攝影機，以及24小時的保全措施，館方還將持續嚴密監控與觀察，有關朱鸝、黃鸝、領角鴞等稀有鳥種的最新動態，都會發布在臉書上，歡迎大家一起來關心。

館方還說，春暖時節，許多動物繁衍、育雛都是在這個時期；水道博物館歡迎愛鳥人士前來一尋各種鳥兒的芳蹤，同時也呼籲民眾，無論發現什麼動物都千萬別去驚擾，遠遠觀賞就好，讓珍貴的自然資源能永續傳承。

(中時 )