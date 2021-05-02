台灣制憲基金會、台灣教授協會、台灣新世紀文教基金會等單位今天聯合舉辦「制憲公投與國家正常化」學術研討會。台灣制憲基金會董事長辜寬敏日前放話退黨並辭掉總統府資政，辜寬敏今天再批民進黨政府修憲只是想討好年輕人，多少人支持民進黨是為了讓台灣成為正常國家，不制憲是要為了政權欺騙台灣人民嗎？

辜寬敏日前不滿蔡政府不重視制憲，放話退黨、辭掉總統府資政，總統府則回應「誠心希望辜寬敏能持續並肩、一同努力」，辜寬敏今天對此則反問，「要一起努力什麼？我是要制憲，不是要修憲耶！」

辜寬敏說，資政又沒什麼權力，是要幫忙總統的政治，所以叫資政，但我是要制憲的，政府又沒在動，政府想要的是修憲，而不是制憲，我只好自己辭職。

辜寬敏強調，台灣大部分人民都希望成為正常國家，民進黨是執政黨，他要修憲卻不要制憲，這什麼意思呢？制憲是國家基本問題，多少人支持民進黨，就是因為台灣共識是要建立正常國家，「你都看不到？你都不知道？你要騙台灣人嗎？為了政權要騙台灣人？你政權是我們把你選出來，我選你出來你騙我什麼意思？」

辜寬敏致詞時表示，制憲是要讓台灣成為正常國家，民進黨修憲只是為了選舉，因為他們想要18歲人的票；過去多少人為了台灣民主犧牲，現在已經沒了，現在年輕人說支持台灣獨立，結果呢？過去鄭南榕為了台灣的未來，甘願犧牲他生命，貫徹他的主張，就是要台灣獨立。

辜寬敏說，台灣需要正常化，台灣就是台灣，中華民國是哪裡來的大家都知道，所以憲法應該要是「台灣的憲法」，所以他主張制憲而不是修憲；他也質疑，讓18歲以下有公民權，「回想我們以前18歲的時候是知道多少國家的事？」他強調自己不是反對18歲公民權，而是現在最要緊的應該是讓台灣成為正常國家。

(中時 )