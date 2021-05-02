在面相學中，除了各類臉型象徵著不同的命運，就連長痣的部位都代表著特殊寓意，其中下巴長痣代表很有創業和做生意的天分，能賺許多不動產，膝後窩長痣則是一生不愁錢，子孫後代運勢更好，晚年會十分富足且快樂。背部中央有痣則叫福如東海痣，有這顆痣的人不僅有錢還能長壽。

▍1.下巴長痣

在面相學中，下巴也叫地閣，代表著一個人的福祿、晚年以及後代運勢。若下巴長得飽滿圓潤，或者寬闊有肉，代表晚福多，晚年的生活幸福，多長一顆亮黑小圓的吉痣，則表示此人頭腦聰明，做事踏實認真，創造和累積財富的能力很強，很有創業和做生意的天分，能賺許多不動產，晚年有福又有錢。

▍2.前額中央上方有一顆痣

前額的正中位置在相學中被稱為天中，也被稱為官祿宮，代表著一個人的財運、祖業根基以及一生的福祿狀況。假如天庭部位長得飽滿，正中央稍上方長有吉痣，這樣的人頭腦都很聰明，目光長遠，屬於心智很成熟的一類人，他們善於處理與長輩或上司的關係，考慮問題會比較全面，加上祖業殷實，既能得到家庭的幫助，又能靠自己的能力開疆拓土，事業財運都比較好，一生享受不盡的福祿。

▍3.膝後窩長痣

腿代表一個人的行動能力和忍耐能力，而膝蓋代表一個人的責任感。若右膝長痣，異性緣較差，易晚婚，婚後生活十分艱難。左膝長痣則代表工作能力強，人際關係好，事業上容易成功。假如膝後窩長痣，這樣的人一般做事都很踏實，而且聰明好學，理財能力很強，年輕時就能賺到豐厚的錢，子孫後代運勢更好，晚年富足快樂，一生不愁錢。

▍4.背部正中長痣

在相學中，背代表著一個人的責任感和承受能力，所以背上的痣大多是吉痣。如果一個人背部中央有痣，這顆痣也叫福如東海痣。有這顆痣的人不僅富有還能長壽，他們個性樂觀積極，做事認真踏實，忍耐力強，責任心強，從小就可以得到家裡的庇護，長大後可以遇到貴人幫助。他們在事業上一定會有所成就，晚年更可以享受孩子的孝順，一生富有。

▍5.肚臍後面有一顆痣

肚臍代表一個人的健康、聰明、事業和財富。如果一個人的肚臍對應到後腰的部位有痣，就叫腰纏萬貫痣。大部分有這顆痣的人智慧高，學習力及行動力強，做事精力旺盛，心智成熟善良，樂於幫助別人，人緣很好。他們一輩子都很孝順，很容易賺到好收入，也很容易得到別人的尊重，會越來越幸福。

(中時新聞網)