據路透報導，世界衛生組織（WHO）上周五宣布，已批准Moderna新冠疫苗供緊急使用，將在本周末之前發布對兩種主要中國疫苗的緊急使用列表評估。

Moderna新冠疫苗是WHO批准緊急使用的第5款疫苗。

WHO助理總幹事Mariangela Simao上周五表示，WHO的獨立委員會正在評估中國國藥集團的疫苗，預計本周將評估中國科興生物的疫苗，本周末之前將得出對評估結果。

(旺報 )