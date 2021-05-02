WHO評估國藥和科興疫苗緊急使用 本周末前公布 11:102021/05/02 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 WHO評估國藥和科興疫苗緊急使用，本周末前公布結果。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透報導，世界衛生組織（WHO）上周五宣布，已批准Moderna新冠疫苗供緊急使用，將在本周末之前發布對兩種主要中國疫苗的緊急使用列表評估。 Moderna新冠疫苗是WHO批准緊急使用的第5款疫苗。 WHO助理總幹事Mariangela Simao上周五表示，WHO的獨立委員會正在評估中國國藥集團的疫苗，預計本周將評估中國科興生物的疫苗，本周末之前將得出對評估結果。 恐有未爆彈！病毒流傳社區最少2個月 移工團體提《家服法》立法 勞動部：現階段專法難推動 (旺報 ) #WHO #緊急使用 #評估 #本周末 #Moderna 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 WHA本月登場 陳時中喊話譚德塞「做正確的事情」 10:522021/05/01 生活 新店某科大上周參訪諾富特 92名師生暫停到校 09:402021/05/02 生活 香港首例 變種病毒感染源不明 04:102021/05/01 焦點新聞 朱晏民專欄－全球瘋補庫存 多頭仍有戲唱 04:102021/05/02 財經要聞 國艦國造搶地風波 疑有幕後黑手 04:102021/05/01 政治要聞 顛覆傳統印象 電子書年增3成的6大秘密 11:002021/05/02 財經 血癌有四大警訊 不明原因發燒又骨痛別只當感冒 13:262021/05/02 健康 桃園場所實聯制 頭一天就破功 04:102021/05/02 地方新聞 明天出差去印度年薪變月薪 衝不衝網戰翻 09:082021/05/02 生活 印度應進入作戰模式 美首席防疫顧問佛奇：可向陸取經2大措施 11:272021/05/02 國際 女友提分手釀不滿 渣男恐嚇：我會將裸照貼好貼滿 09:332021/05/02 社會 兩岸熱門新聞 中國射火箭對比印度燒屍體 官媒被批引發論戰 - 兩岸 - 中央社 王毅通話印度外長 願協助抗疫 - 焦點新聞 - 旺報 福建對台放寬隔離 大陸網民炸鍋 - 產業財經 - 旺報 印度疫情惡化 出口訂單轉至中國 - 焦點新聞 - 旺報 中共發布100句黨史名言：毛澤東與習近平各佔30句 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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