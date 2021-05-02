今年4月的世界青少年拳擊錦標賽發生憾事，一位約旦拳手瑞許德(Rashed Al-Swaisat)於比賽中第3回合倒地，送醫進行腦部手術，10天後身亡，年僅19歲。國際拳總、約旦奧委會發表聲明痛惜這位年輕的運動員。瑞許德有戴頭部護具，目前不能確定他是否被對手打傷腦部。

🇯🇴#Jordanese 🥊Boxer, Rashed Al-Swaisat finally pronounced dead, 10 days after collapsing in a bout with Anyone Winogradow in Poland #aibaboxing #coreafriqueboxingpromotion #BoxingNews pic.twitter.com/aAiBXNQUPc — Core Afrique Boxing Promotion (@CAB_Promotion) April 27, 2021

瑞許德之死又引來外界對拳擊的批評，這是一項古老的技擊運動，可上溯至古希臘時期。當代有組織的拳擊比賽也累積了130年歷史，因此受傷、死亡數量遠高於近年興起的綜合格鬥(MMA)，不斷有人提出拳擊改革的具體建議。

例如「增加每回合之間的休息時間」。職業拳賽每回合3分鐘，每回合中間只休息1分鐘，這段時間不能太長導致身體冷掉，但也可以延長一些讓選手恢復疲勞。

拳套尺寸應該縮小。人的手骨相較其他部位脆弱，綜合格鬥因為拳套較輕薄，拳手會節制力量以免弄碎自己手骨。拳擊拳套對手骨的保護更好，拳手往往拿出超過自己手骨承受的力道出拳，導致對手承受巨大傷害。

此外需要加大裁判的角色。綜合格鬥例如當紅的UFC，近年改流行立技、追打頭部而顯得相當危險，但是因為裁判的適時介入減低了重傷風險。拳手若在頭部直接挨一記重踢，即使沒有倒地也可能被裁判強制喊停。結果是格鬥選手的受傷率高於拳擊手，但格鬥選手被打暈或腦部受傷的機率比拳擊手低很多。

(中時新聞網)