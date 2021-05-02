星宇航空日前拿到美國運輸部飛航美國的許可；不過，受COVID-19疫情影響，開航美國航線時間可能從2022延至2023年。

星宇航空公關長聶國維今天接受中央社記者訪問表示，美國是星宇航空布局長程航線的重要市場，去年向美國提出相關飛航申請，日前已獲美國運輸部許可。

聶國維說，原本星宇航空計劃2022年6月開航美國航線，但受疫情影響，現在延到2022年底，因疫情仍持續，美國航線開航時間也可能延到2023年。

不過，配合新機隊引進，星宇航空仍按計畫招募人員。聶國維說，租賃的13架單走道飛機A321neo，4架營運中，預定年底前再引進6到7架，其他明年全部交機；廣體客機A350會有18架，包括10架A350-900及8架A350-1000，目前正由民航局進行5階段審查；另去年決定新增租賃8架A330-900neo，首架可望今年底交機。

星宇航空去年先獲交通部同意營運規劃中的15條台美定期航線後，再向美國提出申請並獲核准，將以不同機型營運，都從桃園國際機場出發；其中A350-900將飛洛杉磯、舊金山、西雅圖、安大略、聖荷西、關島、檀香山等7條航線，A350-1000將從桃園國際機場飛紐約（甘迺迪、紐華克）、華盛頓、波士頓、休士頓、達拉斯、芝加哥、邁阿密等8條航線。

聶國維說，星宇航空的美國航線會先從美西開始，洛杉磯將是第一個航點，其他視未來市場情況再逐步開航。（編輯：管中維）1100502

(中央社)