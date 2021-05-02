幼兒園老師身上有刺青，錯了嗎？一名家長在臉書表示，接小孩時看到幼兒園老師手臂上的刺青，詢問大家會對老師刺青很介意嗎？但文一PO出後，大家不但不以為意，還反過來砲轟原PO，「刺青只是藝術」、「刺青怎麼了？」、「都什麼年代了，刺青不代表是壞人好嗎？」。

一名家長在臉書「靠北幼稚園」發文，昨天(1日)去幼兒園接小孩時，發現老師手臂上有刺青，雖然衣服有蓋住，但是一舉手還是看得到，且聽說他身上其他地方也有刺，只是衣服遮住了而已，該名家長試探性地問大家，會很介意嗎？並表示老師身上不應該出現刺青。

然而這番言論一出，反而激怒網友，認為原PO管太寬了，紛紛留言：「刺青只是藝術，與個人的品格無關」、「刺青礙到你了嗎」、「不要這麼古板好不好」、「刺青很重要？腦袋和對孩子的態度比較重要」、「刺青不介意，抽菸會介意！」、「我就問虐童事件的老師哪個有刺青？」，有網友指出，國外大學教授、小學老師整片刺青的大有人在，通常都只有華人家長會指指點點，認為刺青在亞洲要除罪化；還有人舉例，「很多醫生也有刺青，那你不看醫生了嗎？」、「不要用你的舊觀念去判斷一個人的專業性好嗎？」

有家長PO文非常介意老師刺青，遭到網友反擊，直指刺青是藝術，不代表人品。(示意圖非當事人/Shutterstock提供)

同時，有許多幼教老師也出來留言說，自己身上也有刺青，但並不會影響他的工作，「有耐心、認真對小孩比較重要」、「我也有刺青欸，可是我都跟學生說這個是刺青貼紙」、「我也是幼兒園老師，我手上刺氣球跟小丑魚，現代人好奇怪，好像老師什麼都不能做」、「我是幼師，身上大大小小的刺青就有八個，但那也不影響我的工作」。

(中時新聞網)