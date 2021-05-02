台北時間5月1日晚上，法甲賽事來到第35輪，分組戰況也越來越激烈，因為總共只剩下3輪的比賽了，排在前面的球隊都想努力做最後衝刺，而豪門巴黎聖日耳曼以2：1擊退朗斯，他們在分組以24勝8敗暫居第二，落後給里爾，里爾本季只吞下3敗，此戰球星內馬(Neymar)表現出色，在26分鐘內就製造進2球，成為巴黎獲勝的最大功臣。

巴黎是上屆歐冠冠軍，今年壓力自然不小，擁有姆巴佩(Kylian Mbappe) 和內馬明星級陣容更輸不得，不過此戰姆巴佩因傷無法上陣，內馬獨自帶隊，而他今天也做到了，一個人製造全隊所有得分，在比賽開始後第32分鐘，巴黎前場抄截成功，德拉克斯勒(Julian Draxler)傳球助攻給內馬，他在對手門將已離開球門很遠之時，直直踢進攻下本場首分，而在場邊的姆巴佩看來也輕鬆了不少。

到比賽第50分鐘，內馬換成助攻角色，他從角球位置踢給門前隊友，這時馬爾基尼奧斯(Marquinhos)快跑上前飛起來了一記漂亮頭槌，這時巴黎已取得2：0絕對領先。比賽到第61分鐘朗斯不甘示弱，強納森克勞斯(Jonathan Clauss)在球門右下將球踢到門前，隊友倒掛金鉤沒進，但加納戈(Ignatius Ganago)趁空檔用左腳將球踢進，門將順勢倒地反應不及，來到1：2。好在之後都沒再讓朗斯有明顯得分機會，反而內馬頻頻進攻製造威脅，他求勝意志非常強。接著巴黎在5月10日將對決雷恩、17日對決蘭斯、最後一輪則要對比斯特！

(中時新聞網)