客家傳統戲曲演員謝宗達，被控以招聘劇團編劇、教師為由，出示假聘書及公文，佯稱需付文化部費用、住宿、上課場地等費用，詐騙葛姓男子14萬6900元，檢察官認為謝事後未依和解條件賠償被害人，是「假和解，騙輕判」，提起上訴，遭台北地院合議庭駁回，謝男被判徒刑4月，得易科罰金12萬元定讞。

謝宗達是本土劇、客家戲曲童星出身，本身能導能寫能演，兒時還曾跟藝人羅時豐同台演戲，但之後另因涉及竊盜案件遭逮，一度遭地檢署通緝，前科累累。

檢方調查，謝宗達是同藝劇團負責人，明知劇團並無招聘編劇與教師需求，卻於2019年7月上網刊登同藝劇團招聘老師、編劇等工作，葛男應徵後，謝男謊稱將聘請葛男及妻子分別擔任同藝劇團及其虛構的「男伶創作社」之全職編劇及戲劇專業英語課程教師。

謝為取信葛男，遂偽造同藝劇團、男伶創作社工作契約書、聘書、英語教學綱要與課程進度等文件給葛男，佯稱製作辦公室感應磁卡、租借客家主題公園場地上課、租借停車位、代付向文化部呈報公文的行政費用、代訂酒店式公寓給夫婦2人住宿，需先收取相關費用，共詐騙葛男14萬6900元。

事後葛男察覺謝並未訂房、租借車位與開課，始知受騙。北檢依詐欺、偽造文書等罪起訴謝男，聲請簡易判決處刑。台北市文化局案發後將同藝劇團廢止立案。

台北地院審理時，因雙方和解，法官判謝男徒刑4月，得易科罰金，但謝在和解後，又避不見面，檢察官以謝男假藉和解，獲得輕判，事後不屢行賠償，犯後態度惡劣，提起上訴。但北院合議庭駁回檢方上訴，謝男被判刑4月，得易科罰金12萬元確定。

(中時 )