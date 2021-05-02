每一個孩子都是父母愛情的結晶，也是維繫家庭的動力之一，而從命理學來看，孩子的命數更能直接影響到父母的運勢。搜狐網命理專欄指出，生肖兔、虎以及狗的小孩是天生招財星，能替家庭帶來好運，讓父母一生不愁吃穿，安享榮華富貴。

▍生肖兔

屬兔的小孩個性聰明可愛，思維活躍，早年便能展現出過人才氣，是父母心頭好。他們能給家庭帶來無限的歡樂，促進父母雙方的感情和睦，同時他們也是天生聚福星，讓原本窮困的家庭能變富，讓不和諧的家庭關係變得更牢靠，所以生一個肖兔的寶寶是非常好的選擇。

▍生肖虎

屬虎的小孩個性活潑好動，有著虎虎生威的氣勢，他們天資聰慧，理想遠大，會成為家庭裡的活躍份子，能替家庭帶來好運，是父母天生的聚寶盆和招財星，生了屬虎寶寶的家庭在運勢方面必會一路走旺，變成收入豐厚的小康之家，一生幸福美滿。

▍生肖狗

屬狗的小孩天生頑皮討喜，是父母家人的開心果，更是老師眼中的好學生。他們從小就能表現出非凡的創造力，無論是在學業或工作上都有很好的表現，從來不會讓父母過度操心，加上屬狗人一生攜福帶財，旺家旺父母，不僅能讓家庭生財，更讓父母一生不愁吃穿，安享榮華富貴。

(中時新聞網)