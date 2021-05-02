有關印度新冠疫情失控，美國首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）認為印度防疫應該進入作戰模式。

印度第2波新冠疫情持續惡化、失控，對此，拜登政府首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）30日受訪時表示，印度疫情非常嚴峻，防疫應該進入戰時模式、採取立即措施，包含向大陸取經，設立野戰醫院及封城。

關於印度新冠疫情失控，美國首席防疫顧問佛奇建議應該向大陸一樣封城。

印度新冠肺炎疫情尚未控制住，不僅連續11天單日確診超過30萬人，確診人數更日日飆破世界紀錄，昨（1）日創下新增40萬人染疫的新紀錄，《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，印度今（2）日新增392,488例確診病例、3,689人病歿，總染疫人數突破1,950萬人，總死亡人數超過21.5萬人。

針對疫情失控，綜合印度主流報章《印度快報》（Indian Express）、香港《南華早報》報導，《印度快報》昨日刊出美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇於30日的專訪內容，他形容印度疫情已經相當嚴重，在這種情況下必須檢視、採取絕對的立即措施，包括向大陸取經。

他說可以採取的措施大致分成3階段，包括立即性的、中程、長期的。向大陸取經方面，有關立即性的措施他認為印度可以全國封鎖。他說一年前大陸也面臨疫情大爆炸，當局實施的措施是徹底封鎖，他強調不需要封鎖6個月，只需要暫時封鎖，終止病毒傳播周期，封鎖幾周就能對疫情爆發產生重大影響。

關於中程措施，當看到印度民眾著急地尋找醫院治療時，他建議可以像大陸在疫情爆發的幾天、幾周內就建立野戰醫院，形容這在當時是「所有人都感到驚奇的成就」，他強調印度真的該認真考慮快速打造野戰醫院，在某些方面印度應該把抗疫視為戰爭，因為在他眼中，現在就像戰時的緊急情況。

除了封城及廣設野戰醫院，其他佛奇建議的立即性措施包含成立中央控管的疫情危機中心、持續施打疫苗、以及提供氧氣等必要醫療設備。他說當看到印度民眾帶著重病的家人尋找氧氣瓶時，看起來當地並沒有中央統合的危機中心，成立中央疫情中心的目的是要確立短期、中期、長期的抗疫策略，中央必須要確保讓民眾繼續施打疫苗，如此一來才能在接下來幾周降低新增染疫人數。此外疫情中心也必須規劃如何取得氧氣等必要醫療設備，甚至向世界衛生組織（WHO）及其他國家求助。

有關中程目標，佛奇說印度應該動員各個政府單位聯合抗疫，例如賦予軍隊任務，在美國，國民兵（National Guard）的任務就是負責配送疫苗。

佛奇認為長期措施必須再回歸疫苗接種，以印度14億人口來看，目前只有2%人口接種疫苗是非常嚴重的問題，必須要讓更多人施打疫苗。

(中時新聞網)