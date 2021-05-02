42歲日本天后濱崎步，2020突拋出震撼彈，自爆已經當媽，不過她始終沒公開孩子的爸身分，同年10月她又再度透露懷上第二胎，昨(1日)她親自在官方網站報喜，宣布生下第二胎。

濱崎步發文表示，「今年春天，我們家裡增加了一名非常重要的成員」，間接透露二寶出生，但她沒有透露孩子出生日期以及性別等相關資訊，僅表示雖然有很多不適應的地方，但仍會以正能量面對，微笑度過每一天，相信會給孩子們帶來幸福的。

濱崎步去年元旦閃電宣布當媽，透露2019年年底生下一子，但她沒有公開孩子生父的身分，也表示沒有結婚的打算，僅透露對方是年紀比她小的圈外男性，同年10月她在線上演唱會結束後，宣布懷上第二胎，1日她也親自在官方網站報喜，平安誕下二胎。

早前有日媒報導，精主身分是小她20歲的舞者荒木駿平，兩人曾被拍到互動親密約會，而她生完孩子後，下個月馬上就要重回舞台，舉行歌迷俱樂部會員限定的2場演唱會，之前她也宣布今年秋天將舉行睽違13年的亞洲巡演，不過時間、地點還未確定，因為疫情影響，能否順利舉行仍是未知數。

(中時新聞網)