民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉嫌販毒、詐欺，引起社會關注，1日晚間民進黨台北市黨部評議委員會通過臨時動議，決議開除趙介佑黨籍，趙映光也請辭評議委員及一切黨務。對此，前藍委陳學聖旁觀民進黨處理趙介佑的流程，直言除了看到民進黨的亂，更看到總統蔡英文的虛，面對下半場任期的開始，蔡英文篤定嚴重「跛腳」。

趙介佑涉及販毒案引發社會關注，陳學聖今（2日）在臉書發文表示，從民進黨趙家父子染黑、涉毒，扯到國策顧問，再到派系鬥爭，眼花撩亂間，除了看到民進黨的亂，更曝露出蔡英文的虛，面對下半場任期的開始，蔡英文篤定嚴重「跛腳」。

陳學聖指出，就看吳怡農，肯定是蔡英文重點栽培對象，所以才破特例、開綠燈讓吳去年能選台北市黨部主委，但在處理趙家父子之亂，明白清楚看到吳怡農除了「否認」、不知道趙家父子背景外，就只能不斷用文青式的語言，「壯闊」市黨部改革的決心，可是「說穿了，就都是空的，如果不是派系為顧全政治利益，各方協議熄火，憑吳怡農就算了吧！」

此外，陳學聖指出，松山之亂，也看到警界赤裸裸的內鬥，背後也是民進黨派系之鬥，雖然鬥爭慘烈，但至少雙方會秀實力，可憐的是，貴為總統的蔡英文，竟然是局外人，連個自己人馬都沒有，在民進黨豺狼的世界，沒自己的人，就準備被扯爛吞噬。陳直言，隨著蔡英文下台時間的接近，鬥爭慘狀一定會愈來愈激烈。只是不知那時手握權力者，忙於鬥爭，誰心中還有時間想著人民

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(中時新聞網)