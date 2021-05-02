楊振昇透過有趣的活動體驗，讓親子協力合作，並象徵著一起讓愛傳出去。（台中市政府提供）

崇光國小附設幼兒園小朋友們打扮成可愛的魚兒裝扮，讓現場氣氛熱鬧活潑。（台中市政府提供）

親子一起從活動中啟發情緒覺察，增進情感交流及互動，並透過活動了解健全體魄的重要。（台中市政府提供）

台市家庭教育中心為增進親子情感及互動，2日於大里區崇光國小辦理台中市2021親子動滋嘉年華-「犇」向幸福˙讓愛動起來活動。教育局長楊振昇強調，市府對家庭教育之重視，希望透過家庭教育月的活動，讓大家更重視家人間的需要陪伴與支持。並和現場親子一起跳abyShark暖身舞。

崇光國小附設幼兒園小朋友們打扮成可愛的魚兒裝扮，讓現場氣氛熱鬧活潑，楊振昇更共同協力完成了「傳愛呼拉圈」活動，透過有趣的活動體驗，讓親子協力合作，並象徵著一起讓愛傳出去。

「家庭教育月」活動由親子動滋嘉年華揭開序幕，活動中推出各種促進親子互動的闖關體驗，如「同心協力滾出愛」，親子一起滾大輪胎；愛的「畫」語，由孩子畫出對家長的愛，並將作品獻給家長，也讓家長藉此機會擁抱孩子，對孩子說出「我愛你」；或是充滿益智的我的我的「加」，愛的久久九宮格活動，孩子透過丟沙包，除促進肌肉發展協調，更促進腦力激盪，親子共享天倫樂，大家玩得不亦樂乎。

家長朱小姐說，看著孩子一筆一畫畫出自己的樣子，並用著不甚熟稔的注音，慢慢寫出「ㄇㄚㄇㄚㄨㄛˇㄞˋㄋ一ˇ」，滿滿的感動油然而生！參與的洪小朋友表示最喜歡滾輪胎遊戲了！跟媽媽一起滾輪胎雖然剛開始滾得歪歪斜斜的，最後還是滾到終點很有成就感！下次還想再玩一次！

楊振昇表示，家庭是每個人一生學習的起點，往往家長把重點放在學習，忽略與孩子間的互動及相處的重要性，另外現今科技進步及網路、智慧型手機的普及，往往太過依賴3C產品取代陪伴孩子，期透過親子活動，親子不再只專注3C，更可以「幸福3T」－「全家共讀、同樂、一起動一動」(Reading together、Playing together、Running together)，讓親子一起從活動中啟發情緒覺察，增進情感交流及互動，並透過活動了解健全體魄的重要。

台中市家庭教育中心表示，家庭教育是家的根本，家庭教育的推廣是非常重要的一環，藉由這次活動鼓勵家長陪伴孩子，讓親子們增進交流，拉進家庭成員間的距離，創造美好回憶。未來仍會繼續安排各項活動，歡迎民眾踴躍參與家庭教育中心辦理的各項活動，共享天倫之樂，一起「犇」向幸福，擁抱愛。

(中時 )