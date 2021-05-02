花蓮鐵道文化園區保有「全台保存最完整的窄軌鐵道基地」。（羅亦晽攝）

花蓮縣文化局去年將鐵道文化園區內有百年歷史的中山堂，打造成具專業電影規格放映設備的鐵道電影院，是縣內首座非商業影廳。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮鐵道文化園區前身為花蓮火車站舊站，曾是最繁華地區，因車站搬遷沒落，花蓮縣文化局登錄為歷史建築後，積極修復作為藝文推廣基地，最後卻還是淪為「蚊子館」；文化局今年別開生面，辦理公開徵選營運計畫，9個民間品牌成立「鐵了心共營團隊」，入選無償進駐到年底，盼能藉由民間創意，重現當年風華。

花蓮鐵道文化園區有兩館，1988年台鐵局裁撤後，館舍荒廢多年，2002年文化局接手，啟動長達10年的保存和修復之路，並陸續公告登錄為歷史建築，2004年首度對外開放參觀，期間仍持續逐棟修復並進行歷史空間活化再利用。

僅管園區保有「全台保存最完整的窄軌鐵道基地」，2014年委外經營後，受限文資法、經費仰賴中央且年度結案，合約必須依照補助期程，廠商無法放心投資、規畫長遠營運策略，加上水電、人事等成本，使得文化局和廠商總是經營困難，活化成效不彰，甚至有「誰來經營誰失敗」一說。

不過文化局仍不放棄活化園區，今年首次辦理「主題創意策展」公開徵選營運計畫，最終入選的營運團隊以多羅滿賞鯨公司為首，結合8個在花東深耕多年的不同面向品牌，共同成立「鐵了心共營團隊」，意即「我們鐵了心，要使這邊越來越好」，以共同營銷、分攤風險的理念，撐起園區營運。

多羅滿賞鯨公司總經理呂世明說，團隊背景雖然多元，不過共同點就是熟稔花蓮發展與在地性，大家在自身事業發展之餘，卻願意為園區成立共管組織，自籌經費辦理活動與營運園區，只因為相信花蓮的歷史空間可以獲得更妥善的規畫與愛護，並將花蓮的美好透過共營匯集於此，再藉由鐵軌延伸各處，將這裡打造成旅人行腳花東的重要樞紐。

此外，文化局去年將鐵道文化園區內有百年歷史的中山堂，打造成具專業電影規格放映設備的鐵道電影院，是縣內首座非商業影廳，廣受好評，今年也妥託影像團隊，即起每周五、六、日都將常態播映多元類型電影，讓民眾享受在歷史建築看電影的獨特體驗。

(中時 )