海軍基隆級「左營軍艦」去年4月中旬傳出副艦長、輪機官與女士官演訓結束靠港期間，在輪機官辦公室違紀飲酒，甚至發生男女關係，事後女方提告的離譜事件。海軍在接獲艦長主動通報後快刀斬亂麻，立刻將3人移送法辦，同時2名軍官撤職外，當時連帶處分也加大，連主動通報艦長也遭調職。但涉案的上尉輪機官事後打行政訴訟主張女方只記2大過有失公平。法院認定軍方決議處分無誤，判輪機官敗訴。

這起離譜事件發生在去年(2020)4月中旬，當時因副艦長即將調職，輪機官就趁演訓結束靠港時，邀約副艦長與女士官到其房間內飲酒。

三人喝得酒酣耳熱之際，副艦長先行離開，獨留輪機官與女士官在房間內，但輪機官似乎在酒精催化竟然作出離譜行徑，直接趁2人獨處時，在女士官非志願下發生性關係，女士官隱忍了2個星期後立即向上舉發，事後並在相關人士陪同下對輪機官提出告訴。但據了解，輪機官在接受調查時辯稱是你情我願，否認有做出違法舉動。

海軍司令劉志斌獲知立刻震怒要求嚴辦，經約談相關當事人屬實，立刻將三人撤職移送法辦，並依規定汰除，涉案軍官則撤職查辦。海軍168艦隊經召開軍艦懲罰評議會，決議將輪機官撤職及停止任用1年，經報請海軍艦隊指揮部及國防部海軍司令部核定後，撤職及停役令於同年5月6日生效。

但事後輪機官不服提起行政訴訟，主張女方與他進行相同行為，卻只有記2大過，懲處有失公平，且飲酒及發生性行為毫無關連，應分為兩件事各自獨立評價，但海軍懲處卻視為一體，適用法規錯誤，訴請撤銷原決議處分。

但高等行政法院認認認定，法院調查，輪機官已服役多年，應熟稔國軍謹言慎行、嚴守性別分際等法紀觀念，且身為單位主管，更應以身作則，卻違反督導職責，無視嚴明軍紀，飲酒後與女下士發生男女親密行為，明顯自制力不足，且嚴重影響軍譽。海軍168艦隊以此而有合理差別對待，對輪機官核予較女下士為重的處分，並無違反比例原則及平等原則，因此判輪機官敗訴，全案仍可上訴。

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(中時新聞網)