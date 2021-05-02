七大工業國集團（G7）外長會議明天登場，今年輪值主席國英國今天表示，氣候金融和女童教育問題將是首要議題，英美兩方也將討論貿易與中國等議題。

路透社報導，這場3日至5日於倫敦召開的會議，將是G7各國外長兩年來首度親自與會；東道主英國也邀請澳洲、印度、韓國和南非代表作為部分會議的嘉賓。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）透過聲明表示：「我們將採取行動確保全球都能公平取得2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗、設定全球女童教育目標、就氣候變遷採取遠大行動一事達成共識，並研發新措施以防止發生饑荒。」

英國政府指出，拉布明天將會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken），討論貿易、中國、阿富汗及伊朗等議題。

拉布本週稍晚也將在自己的郊區官邸招待日本及印度外長。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100502

(中央社)