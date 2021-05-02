5月1日零時30分許蘆竹分局警備隊員警在執行防制危險駕駛勤務時，突然有1名男子慌張向前求助，原來是有1名老婆婆正走在道路中央，險象環生，於是員警趕緊前去將其帶離道路，詢問原因。

高齡70歲的林老太太於傍晚自住家外出後，便因迷途而一直在外遊蕩，員警瞭解狀況後，見他滿臉疲憊，於是先行買來豆漿與包子等熱食讓他補充體力，待他精神恢復後，才知道老太太自桃園區民生路住家出門打算訪友，但是卻因迷途，而一路向西直行來到了7公里外的蘆竹區南山路，所幸有熱心民眾發現攔阻，否則可能真的會走到濱海荒郊處，老婆婆雖然說不出家人名字與聯絡電話，幸好還記得地址，於是員警便駕車按址將他載送返家。

蘆竹分局呼籲，家中如有年長者，請多加留心注意其行動，建議可向各地區公所申請配戴愛心手環，或是將其姓名及聯絡方式縫繡於衣物上，俾利識別聯絡，讓迷途者能在最快時間內回到溫暖的家。

(中時 )