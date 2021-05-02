網紅產業興起，尤其是成為網美的女生們，分享了自己美麗的外型與光鮮亮麗日常，顧眼睛又顧身心，女生也跟著網美學習穿搭與妝容，而保守的伊朗，出了一名超人氣網紅Mahdis mohammadi，特別的是，她只有11歲，已因出塵的天仙美貌在國際上走紅，Mahdis的爸爸甚至因為女兒的美貌，忍不住辭掉了工作。

Mahdis mohammadi自小與人不同，美貌注定了她的不平凡，如今Mahdis已經11歲，她仍保有同齡女孩的天真稚氣，但臉蛋卻是越長大越美，五官精緻深邃，還有著一雙水汪汪大眼睛，根本是當紅超模的鎖縮小版，不動的時候，就是一尊完美的洋娃娃。

Mahdis mohammadi天仙般的美貌豔驚四座，當今的伊朗不僅社會不夠開放，對於女權更是相當保守，但Mahdis以美貌打破了傳統藩籬，小小年紀的她，就曾在少女選美大賽中奪下冠軍，因此知名度越來越高，Mahdis一戰成名，而她如今除了網美身份外，也是平面模特兒。

而有一個美麗的女兒，做爸爸的心情很是複雜，因為Mahdis名氣不斷飆漲，隨之而來的是各種騷擾，尤其私下住附近的小男生，不時就會來調戲Mahdis，讓她爸爸相當困擾，受不了這樣的情況，Mahdis爸爸決定辭去原本的工作，來當Mahdis的貼身保鑣，隨時保護她，並且協助女兒業配、拍攝等工作，專注於讓天仙女兒更加發光發熱。

(中時新聞網)