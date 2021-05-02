28歲吳姓女子在2019年10月中擔任一家科技公司的外務助理，未料，卻被該公司利用當人頭帳戶，甚至淪為車手。此案件經警方於去年3月23日移送橋頭地檢署，檢方審理後不起訴吳女，並已解除警示帳戶。

楠梓警分局2日上午說明案情，並呼籲民眾求職時須謹慎。吳姓女子在臉書爆料公社貼文指出，她當時被騙去當車手，已經受了7個月管制帳戶的處罰。當時她還沒去上班，薪轉戶頭就陸續接獲不同人匯款計115萬元，公司會計以匯錯採買機器的款項為由，要她提領該筆款項給公司。

吳女當時不疑有他，很聽話地去提領了，但後來覺得不對勁，就報警處理，請警察陪她去把錢交還給公司會計，還被請去警局喝茶。她事後認為，做人要膽小一點？拿到不屬於自己的錢要交給警察。吳女還自嘲，找工作還是找領現金的就好，感覺比較安全。

警方說，當時這家科技公司要求吳女領出50萬元，並到都會公園捷運站交給一名不詳女子。吳女驚覺有異，報警並將所提款項交給警方。由於吳女的帳戶涉及其他的「假冒親友詐騙案」，被列為警示帳戶，警方詢後，全案移送橋檢偵辦。

警方調查，這家科技公司應為空殼公司，需進一步查證是否存在。警方也呼籲，民眾在求職時，公司做帳不會要求員工寄出帳戶或提款卡，更不會要求員工給存摺密碼；如有不明款項匯入帳戶，切勿提領，立即向警方報案立即處理，避免淪為詐欺車手。

(中時 )