Beal couldn't get this game-winning shot to go.



Mavs pull out the win. pic.twitter.com/xjr3pzCahb — Bleacher Report (@BleacherReport) May 2, 2021

獨行俠後衛東契奇證明大三元還是比準大三元管用！東契奇2日拿下31分、20助攻與12籃板的本季第10次大三元，其中第20次助攻就是最後9.3秒傳給芬利史密斯投進致勝三分球，帶領獨行俠125比124氣走巫師，獨行俠戰績也升到西區第5，迫使湖人跌到西區第6。

雙方打到讀秒階段，仍然打成120比120平手，畢爾最後50秒兩罰俱中，幫助巫師重新超前，東契奇馬上投進中距離追平，畢爾又在最後26.1秒兩罰俱中，沒想到獨行俠前鋒芬利史密斯卻在最後9.3秒投進關鍵三分球，獨行俠超前1分。

暫停過後，巫師自然選擇畢爾進行最後一擊，儘管差點掉球，畢爾仍有機會三分出手，可惜這球彈框而出，巫師無奈1分飲恨，也讓獨行俠取得追平湖人的36勝27敗，由於雙方本季對戰，獨行俠已經取得2勝1敗優勢，等同獨行俠暫升西區第5。

巫師以韋斯布魯克42分、10籃板及9助攻的準大三元表現最佳，畢爾雖拿29分，卻沒辦法投進最後那記絕殺三分球，八村壘也有18分。巫師目前29勝35敗，仍居東區第10的晉級季後賽邊緣，暫時還領先東區第11暴龍2.5場勝差。

(中時 )